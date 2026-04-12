Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande

Um homem de 59 anos morreu na manhã deste domingo (12), em Campo Grande, após ter buscado atendimento médico em duas ocasiões na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino.

De acordo com boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o paciente — que teria histórico de problemas cardíacos e havia saído recentemente de uma internação — passou mal na noite de sábado (11) e procurou a unidade por volta das 21h.

Ele foi atendido, passou por exames e acabou sendo liberado por volta das 23h. Já na manhã deste domingo, por volta das 8h30, o homem retornou à UPA após voltar a se sentir mal, com sudorese e pressão descontrolada.

Desta vez, ele permaneceu internado na unidade de saúde, mas não resistiu e teve o óbito constatado às 10h51. O caso foi registrado na Polícia Civil pelo filho da vítima no Cepol (Centro Integrado de Polícia Especializada).

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