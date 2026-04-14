Menu
Menu Busca terça, 14 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Cidade

Simulação de acidente com ônibus e carreta-tanque testa equipes da Motiva Pantanal

A atividade reúne forças de segurança e saúde para treinar resposta rápida

14 abril 2026 - 11h51Sarah Chaves
Foto: Rachid WaquedFoto: Rachid Waqued  

Buscando preparar as equipes para situações de perigo, a Motiva Pantanal realiza, na próxima quinta-feira (16), um simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas no km 466 da BR-163, em Campo Grande. A ação reúne diversas forças de segurança e emergência para treinar o atendimento em ocorrências de grande complexidade.

O cenário simulado envolve um acidente de grande proporção com cinco veículos, incluindo uma carreta-tanque, dois carros de passeio, um cavalo mecânico e um ônibus com 15 passageiros. Ao todo, serão 20 vítimas com diferentes níveis de gravidade, incluindo casos de feridos graves, pessoas presas às ferragens e até óbito.

Entre as situações previstas estão vítimas arremessadas dentro do veículo por falta do cinto de segurança, além de múltiplos feridos após o tombamento do ônibus. O exercício também inclui procedimentos de contenção de produto perigoso, resgate, controle do tráfego e atendimento pré-hospitalar.

A simulação contará com a participação integrada de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, SAMU e outros órgãos, além de instituições parceiras. Estudantes da área da saúde também participam como figurantes para dar mais realismo à ação.

Durante o treinamento, serão mobilizadas ambulâncias, guinchos, caminhão-pipa e equipes especializadas. Segundo o gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, a iniciativa é essencial para alinhar protocolos e melhorar o tempo de resposta. “Simulados como este são essenciais para alinhar protocolos, integrar equipes e aprimorar a capacidade de resposta em ocorrências complexas. Nosso foco é estar preparado para agir com rapidez, técnica e segurança, sempre com o objetivo maior de preservar vidas”, afirma.

Além das forças de segurança, o simulado terá apoio de órgãos de trânsito, meio ambiente e regulação, ampliando a integração entre as equipes envolvidas.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fumacê
Cidade
Abre a janela, vizinha! Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande hoje
Imagem Ilustrativa
Cidade
Prefeitura sanciona lei que inclui ração como doação em eventos
Foto: Ivinotícias
Cidade
Concurso da Câmara de Ivinhema abre vagas com salários de até R$ 6,7 mil
Ponte sobre o Rio Paraguai
Cidade
Estado publica contrato de R$ 11,7 mi para recuperar ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá
Vítima foi atendida no UPA Universitário
Saúde
'Avanço', diz Ministério Público sobre o fornecimento de comida nas UPAs e CRSs
Divulgação - PF
Polícia
PF intercepta 52 kg de skunk em transportadora e prende suspeitos em Campo Grande
Equipes da polícia e perícia no local
Polícia
Subtenente que atirou na companheira segue vivo em estado grave na Santa Casa
Divulgação - PF
Polícia
PF intensifica combate a esquema de medicamentos ilegais usados para emagrecimento em MS
Cachorro Bills enfrenta doença agressiva e família pede ajuda para salvá-lo
Cidade
Cachorro Bills enfrenta doença agressiva e família pede ajuda para salvá-lo
Bazar VIP reúne marcas famosas com preços baixos em Campo Grande
Cidade
Bazar VIP reúne marcas famosas com preços baixos em Campo Grande

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
UPA Coronel Antonino
Polícia
Após ser liberado da UPA, homem volta a passar mal e morre em Campo Grande
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande