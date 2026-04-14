Simulação de acidente com ônibus e carreta-tanque testa equipes da Motiva Pantanal

Buscando preparar as equipes para situações de perigo, a Motiva Pantanal realiza, na próxima quinta-feira (16), um simulado de acidente com produto perigoso e múltiplas vítimas no km 466 da BR-163, em Campo Grande. A ação reúne diversas forças de segurança e emergência para treinar o atendimento em ocorrências de grande complexidade.

O cenário simulado envolve um acidente de grande proporção com cinco veículos, incluindo uma carreta-tanque, dois carros de passeio, um cavalo mecânico e um ônibus com 15 passageiros. Ao todo, serão 20 vítimas com diferentes níveis de gravidade, incluindo casos de feridos graves, pessoas presas às ferragens e até óbito.

Entre as situações previstas estão vítimas arremessadas dentro do veículo por falta do cinto de segurança, além de múltiplos feridos após o tombamento do ônibus. O exercício também inclui procedimentos de contenção de produto perigoso, resgate, controle do tráfego e atendimento pré-hospitalar.

A simulação contará com a participação integrada de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, SAMU e outros órgãos, além de instituições parceiras. Estudantes da área da saúde também participam como figurantes para dar mais realismo à ação.

Durante o treinamento, serão mobilizadas ambulâncias, guinchos, caminhão-pipa e equipes especializadas. Segundo o gerente de operações da Motiva Pantanal, Fábio Oliveira, a iniciativa é essencial para alinhar protocolos e melhorar o tempo de resposta. “Simulados como este são essenciais para alinhar protocolos, integrar equipes e aprimorar a capacidade de resposta em ocorrências complexas. Nosso foco é estar preparado para agir com rapidez, técnica e segurança, sempre com o objetivo maior de preservar vidas”, afirma.

Além das forças de segurança, o simulado terá apoio de órgãos de trânsito, meio ambiente e regulação, ampliando a integração entre as equipes envolvidas.

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