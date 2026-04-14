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Cachorro Bills enfrenta doença agressiva e família pede ajuda para salvá-lo

Rifa solidária tenta arrecadar dinheiro para custear o tratamento da cinomose

14 abril 2026 - 10h50Sarah Chaves

Uma rifa solidária está sendo realizada em Campo Grande para ajudar no tratamento de Bills, de 4 anos que enfrenta complicações causadas pela cinomose. A história do animal, acompanhada pelo JD1, que já teve um reencontro emocionante com a família, agora mobiliza amigos e voluntários em busca de recursos para garantir a recuperação.

Bills ficou desaparecido por quase um ano após sumir em agosto de 2023, quando ainda era filhote. 

Agora em 2026, o cachorro começou a apresentar dificuldade para andar, espasmos e falta de equilíbrio. Levado ao veterinário, foi diagnosticado com cinomose, doença que pode comprometer o sistema neurológico.

O tratamento é longo e envolve gastos com exames, medicamentos, internação e fisioterapia. Para ajudar a custear essas despesas, a família organizou uma rifa solidária. Cada número custa R$ 15 e o prêmio é um kit de skincare e maquiagem da Quem Disse Berenice.

Quem não puder participar da rifa também pode contribuir com qualquer valor via Pix ou ajudar divulgando a campanha. O sorteio ocorrerá após a venda de todos os números.

A expectativa é arrecadar o suficiente para dar continuidade ao tratamento e garantir mais qualidade de vida ao animal.

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