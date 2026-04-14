Estado publica contrato de R$ 11,7 mi para recuperar ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá

O governo de Mato Grosso do Sul contratou uma empresa para recuperar a estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá. O extrato do contrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (14).

A obra será executada pela Águia Construtora Ltda e tem valor estimado em R$ 11,7 milhões. A intervenção prevê melhorias estruturais na ponte, que é uma das principais ligações da região, por onde passam veículos de carga e de passeio.

De acordo com o contrato, o prazo para conclusão dos serviços é de até 300 dias, contados a partir da ordem de início da obra. Já a vigência do contrato segue por mais 120 dias após o término dos trabalhos.

A contratação foi feita por meio de licitação e, segundo o governo, a empresa será responsável por seguir o cronograma previsto para evitar atrasos. Caso isso não ocorra, podem ser aplicadas penalidades.

A expectativa é de que a recuperação da ponte traga mais segurança para quem passa pelo local e ajude a melhorar o fluxo na rodovia, que é estratégica para a região de Corumbá.

A intervenção prevê a recuperação completa dos elementos estruturais da ponte, com correção de patologias e falhas construtivas identificadas ao longo do tempo. Nesta etapa, serão realizados serviços técnicos especializados para reforço e reabilitação da estrutura.

A ponte já havia passado por uma intervenção anterior promovida pelo Governo do Estado, com a execução de reparos emergenciais.

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