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Piloto de Dourados sobrevive à queda de helicóptero em Roraima

Acidente ocorreu em área de mata em Boa Vista; duas pessoas morreram

14 abril 2026 - 15h33Gabrielly Gonzalez

O piloto douradense Antônio Braz Genelhu Melo Junior, de 54 anos, conhecido como “Brazinho”, sobreviveu à queda de um helicóptero registrada na tarde de domingo (12), em Boa Vista, Roraima.

A aeronave foi localizada em uma área de mata, completamente destruída, com a cabine danificada e parte da fuselagem separada, o que indica um impacto de grande intensidade. Informações preliminares apontam que o piloto decolou e, após percorrer cerca de três quilômetros, ocorreu o acidente.

Mesmo ferido, Brazinho conseguiu atendimento horas depois e entrou em contato com a família para relatar o ocorrido. De acordo com o portal BTE News, havia outras duas pessoas na aeronave, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

As circunstâncias da queda ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Antônio Braz Genelhu Melo Junior é filho do ex-prefeito de Dourados, Braz Melo. Ele havia viajado para Roraima acompanhado da esposa, Anete da Silva Melo.

 

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