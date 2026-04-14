Menu
Menu Busca terça, 14 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae IA #1 Abr26
Comportamento

Ei, brother! BBB 27 abre inscrições; veja como participar

Emissora divulga dicas de segurança para completar o cadastro; veja o link

14 abril 2026 - 16h55Gabrielly Gonzalez

Você já sonhou em participar da casa mais vigiada do Brasil? Essa é sua chance. Estão abertas as inscrições para o BBB 27! A rede globo divulgou dicas de segurança para completar o cadastro corretamente. No formulário, escolha a região onde mora ou nasceu. Depois, é só responder ao questionário sobre você. Ah! O vídeo de apresentação é muito importante, é a hora de mostrar quem você é. Olhe para a câmera e conte a sua história!

DICAS DE SEGURANÇA 

Acesse o link oficial de inscrição pelo gshow, CLICANDO AQUI;

Você pode escolher fazer o cadastro indicando a região onde mora ou na região onde nasceu;

Preencha todo o formulário, incluindo fotos e vídeos;

As entrevistas com a produção são virtuais e presenciais, e as seletivas ainda não começaram;

Sempre entraremos em contato com os canais que você preencheu no questionário de inscrição (e-mail, telefone, Whatsapp, SMS);

Fique ligado em seu e-mail. É por lá que faremos o primeiro contato. O endereço oficial tem o domínio @castitreach.com (Não acredite em e-mails que tenham um domínio diferente desse);

Vamos ligar para o telefone que você cadastrou no momento da inscrição e pedir que você confirme o recebimento do e-mail (enviado pelo domínio @castitreach.com). Na sequência, marcaremos uma entrevista, com data e horário;

Para saber tudo sobre as inscrições do BBB 27, acompanhe aqui pelo site oficial, no gshow, e pelos perfis oficiais do Big Brother Brasil, que têm o selo de verificação.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/4/2026
"A violência nossa de cada dia", primeira exposição do arquiteto Fernando Castilho como artista visual.
Cultura
Exposição propõe reflexão sobre violências do cotidiano em Campo Grande
Golpes com fotos por IA disparam e empresa cria ferramenta para alertar mulheres
Comportamento
Golpes com fotos por IA disparam e empresa cria ferramenta para alertar mulheres
No embalo do rock, peixes do Bioparque ganham nomes de Axl e Slash
Comportamento
No embalo do rock, peixes do Bioparque ganham nomes de Axl e Slash
"É o amor"! Expogrande começa hoje com show gratuito de Zezé di Camargo
Agronegócio
"É o amor"! Expogrande começa hoje com show gratuito de Zezé di Camargo
Raio-x mostra com plug anal no intestino Foto: Reprodução
Saúde
Médico faz alerta após paciente precisar de anestesia geral para retirada de plug anal
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 9/4/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/4/2026

Mais Lidas

Ilustrativa / Foto: Marcus Phillipe
Oportunidade
Precisa tirar documentos? Mutirão em Campo Grande vai emitir RG, CPF e certidões de graça
Elly acabou sendo atropelada pelo próprio veículo
Polícia
Arquiteta morre após cair de carro e ser atropelada na BR-163
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
Geral
'Senhor, sua guerreira já está de pé", postou arquiteta antes de acidente fatal na BR-163
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Conselho flagra que acompanhantes de UPAs e CRSs não recebem alimentação em Campo Grande