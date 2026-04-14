Ei, brother! BBB 27 abre inscrições; veja como participar

Você já sonhou em participar da casa mais vigiada do Brasil? Essa é sua chance. Estão abertas as inscrições para o BBB 27! A rede globo divulgou dicas de segurança para completar o cadastro corretamente. No formulário, escolha a região onde mora ou nasceu. Depois, é só responder ao questionário sobre você. Ah! O vídeo de apresentação é muito importante, é a hora de mostrar quem você é. Olhe para a câmera e conte a sua história!

DICAS DE SEGURANÇA

Acesse o link oficial de inscrição pelo gshow, CLICANDO AQUI;

Você pode escolher fazer o cadastro indicando a região onde mora ou na região onde nasceu;

Preencha todo o formulário, incluindo fotos e vídeos;

As entrevistas com a produção são virtuais e presenciais, e as seletivas ainda não começaram;

Sempre entraremos em contato com os canais que você preencheu no questionário de inscrição (e-mail, telefone, Whatsapp, SMS);

Fique ligado em seu e-mail. É por lá que faremos o primeiro contato. O endereço oficial tem o domínio @castitreach.com (Não acredite em e-mails que tenham um domínio diferente desse);

Vamos ligar para o telefone que você cadastrou no momento da inscrição e pedir que você confirme o recebimento do e-mail (enviado pelo domínio @castitreach.com). Na sequência, marcaremos uma entrevista, com data e horário;

Para saber tudo sobre as inscrições do BBB 27, acompanhe aqui pelo site oficial, no gshow, e pelos perfis oficiais do Big Brother Brasil, que têm o selo de verificação.

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