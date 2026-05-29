Mulher de 33 anos é presa em Campo Grande por lavar dinheiro para o CV

Uma mulher de 33 anos foi presa preventivamente pela Polícia Civil em Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (29), durante a Operação Contenção. Identificada pelas iniciais B.P.M.F., ela é investigada por integrar o esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens da facção criminosa Comando Vermelho.

A prisão foi efetuada por agentes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), que prestaram apoio operacional à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Além da ordem de prisão, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência da suspeita, na Capital.

De acordo com as investigações da polícia fluminense, a mulher participava de uma engrenagem financeira interestadual que utilizava empresas de reciclagem e comércio de sucatas como fachada. O grupo operava contas bancárias "de passagem" e emitia notas fiscais fraudulentas para reinserir os valores do tráfico de drogas na economia legal.

A organização criminosa atuava com especial força na região do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (RJ). A Operação Contenção cumpre dezenas de medidas cautelares simultaneamente em seis estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Maranhão.

Todo o material apreendido na residência da investigada em Campo Grande passará por perícia e será integrado ao inquérito principal conduzido pela especializada no Rio de Janeiro. A suspeita permanece detida na Capital à disposição da Justiça.

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