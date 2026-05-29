Mais de duas toneladas de drogas são incineradas em Sete Quedas

Substâncias apreendidas pelas forças de segurança pública que atuam na região de fronteira. (Foto: Divulgação)
Mais de duas toneladas de drogas foram incineradas nesta sexta-feira (28), pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul de Sete Quedas e de Tacuru. Entre os entorpecentes incinerados havia maconha, skank e haxixe – substâncias apreendidas pelas forças de segurança pública que atuam na região de fronteira.
A destruição dos entorpecentes contou com a presença da Vigilância Sanitária e da Autoridade Policial responsável pelo procedimento, garantindo a fiscalização e a regularidade da ação.
A ação seguiu todos os procedimentos previstos na Lei nº 11.343/2006, observando as determinações legais e sanitárias aplicáveis. E é resultado de um trabalho integrado e contínuo de combate ao tráfico de drogas e aos crimes correlatos.Reportar Erro
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