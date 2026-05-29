Fonseca faz história, vira para cima de Djokovic e avança Roland Garros

O brasileiro João Fonseca fez história nesta sexta-feira, dia 29, ao eliminar o sérvio Novak Djokovic pela 3ª fase de Roland Garros, em Paris.
Fonseca saiu perdendo por 2 a 0 e mesmo sob dificuldade, conseguiu reverter o placar e fazer 3 sets a 2 para cima do tricampeão do torneio e atual 4º melhor do mundo.
João Fonseca chega às oitavas de final de Roland Garros pela primeira vez na história.
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