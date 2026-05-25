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Grão Mestre Kobi Lichtenstein visita Campo Grande para evento de Krav Maga

Encontro terá avaliação técnica e conversa aberta ao público sobre a modalidade israelense no dia 29 de maio

25 maio 2026 - 13h38Vinicius Costa
Mestre estará em uma roda de papoMestre estará em uma roda de papo   (Divulgação)

Campo Grande recebe no próximo dia 29 de maio a visita do Grão Mestre Kobi Lichtenstein, responsável por introduzir o Krav Maga na América Latina. O encontro acontece no Centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul, a partir das 18h30.

Durante a passagem pela Capital, Kobi irá avaliar alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga, considerada uma das principais referências mundiais no ensino da modalidade. O evento também contará com um bate-papo aberto ao público sobre filosofia, prática e a importância da técnica no setor de segurança.

Presidente da maior organização de Krav Maga do mundo, Kobi Lichtenstein atua na preservação das técnicas originais criadas por Imi Lichtenfeld, fundador da modalidade, mantendo os ensinamentos aplicados até hoje em Israel, país de origem da prática.

Segundo o Grão Mestre, o Krav Maga foi desenvolvido para permitir que qualquer pessoa possa se defender, independentemente de idade, sexo ou porte físico. A técnica, segundo ele, vem ganhando espaço tanto entre civis quanto entre profissionais da segurança.

O encontro em Campo Grande deve reunir praticantes, alunos e interessados em conhecer mais sobre a modalidade e sua aplicação no cotidiano.

Serviço:

Data: 29/05/2026
Horário: a partir de 18h30
Local: Centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul - Rua Rui Barbosa, 4430, Centro, Campo Grande-MS.
Informações: Whatsapp: (67) 99221-7470

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