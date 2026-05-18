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Vai ter Neymar? Ancelotti anuncia convocados do Brasil nesta segunda

Técnico divulgará a lista final dos 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026

18 maio 2026 - 06h30Vinicius Costa
Técnico da seleção brasileira, Carlo AncelottiTécnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti   (Ricardo Moraes/Reuters)

Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira, dia 18, a lista dos 26 jogadores convocados da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A divulgação será realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, a partir das 16h, horário de Mato Grosso do Sul.

A expectativa em torno da convocação gira principalmente sobre a possível presença de Neymar, fora da Seleção desde a lesão sofrida em outubro de 2023, durante partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias. Recuperado fisicamente, o atacante do Santos voltou a atuar com sequência nesta temporada e passou a ser considerado opção pela comissão técnica.

Segundo a CBF, jornalistas de ao menos 13 países foram credenciados para acompanhar o anúncio, entre eles profissionais da Argentina, Inglaterra, Espanha, El Salvador e Bangladesh. A convocação terá transmissão ao vivo pelo Disney+ e pelo canal da ESPN no YouTube.

Nos bastidores, a possibilidade de retorno de Neymar também tem apoio de jogadores da Seleção. Casemiro, Raphinha e João Pedro estão entre os atletas que manifestaram apoio ao camisa 10 nas últimas semanas.

Após a convocação, o Brasil terá amistosos contra o Panamá, no dia 31 de maio, e diante do Egito, em 6 de junho, em preparação para o Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

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