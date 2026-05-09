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Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo de Canoagem na Hungria

Canoísta baiano leva medalha no C1 500m

09 maio 2026 - 15h53Vinicius Costa, com informações da Agência Brasil
Canoísta baiano leva medalha no C1 500mCanoísta baiano leva medalha no C1 500m   (Federação Espanhola de Canoagem)

Isaquias Queiroz foi o segundo melhor na final do C1 500m na Copa do Mundo de canoagem, em Szeged (Hungria). A prova foi disputada na manhã deste sábado (horário de Brasília).

Dono de circo medalhas olímpicas, o brasileiro liderou boa parte da prova e só foi superado no final pelo chinês Bowen JI. O baiano completou a distância em 1min44s73. O chinês cravou o tempo de 1min44s43.

Outro brasileiro, Gabriel Nascimento, ficou na 7 ª colocação.

Essa é a abertura do Circuito Mundial da modalidade e é a primeira contando para a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

A temporada de 2026 prevê mais duas etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial.

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