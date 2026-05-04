Com Neymar, time do Santos desembarca em MS antes de jogo decisivo na fronteira

O time do Santos desembarcou em Ponta Porã, cidade sul-mato-grossense, no final da tarde desta segunda-feira, dia 4, e entre os jogadores que estiveram presentes estava Neymar, craque da equipe e principal nome do elenco.

A equipe brasileira encara o Recoleta nesta terça-feira, dia 5, pela Copa Sul-Americana, em Pedro Juan Caballero. O duelo é decisivo para o time santista em virtude dos últimos resultados na competição.

O craque que não atuou no fim de semana, foi preservado justamente para o duelo decisivo pela competição internacional.

A partida acontecerá no Estadio Monumental Río Parapití e teve seus mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente. O estádio fica próximo à fronteira do Brasil com o Paraguai, a cerca de 2 km de Ponta Porã.

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