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Flamengo e Vasco fazem clássico neste domingo pelo Brasileirão

O jogo será às 15h (MS), no Maracanã, com transmissão na TV e online

03 maio 2026 - 13h13Sarah Chaves
Jogo será no Maracanã pela 14ª rodada do Campeonato BrasileiroJogo será no Maracanã pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro   (Reprodução)

Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (3), às 15h (horário de MS), no Maracanã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e pela ge.tv, com acompanhamento em tempo real.

O clássico chega em momento importante para o Flamengo, que ocupa a vice-liderança e tenta diminuir a diferença para o líder Palmeiras, que tropeçou na rodada.

Mesmo vindo de empate pela Libertadores, o time rubro-negro mantém uma sequência positiva, com oito jogos sem perder, e aposta no bom momento para seguir brigando na parte de cima da tabela.

Do outro lado, o Vasco tenta embalar no campeonato. A equipe soma três vitórias nos últimos quatro jogos, mas ainda aparece no meio da tabela. Além disso, não vence o Flamengo pelo Brasileirão desde 2015.

Para o confronto, o Flamengo deve ter o retorno do zagueiro Léo Pereira, recuperado de lesão. Já o técnico ainda busca soluções para substituir Arrascaeta, que está fora após fratura. Sem algumas opções no meio, Luiz Araújo aparece como alternativa.

O Vasco também tem dúvidas. Cuiabano pode ficar fora por lesão, o que deve abrir espaço para Lucas Piton. No ataque, a tendência é de mudanças após bons desempenhos recentes, com nomes como Rojas, Adson e Spinelli ganhando espaço.

 

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