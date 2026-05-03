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Nem a pizza escapou! Entregador é assaltado durante entrega em Dourados

A vítima foi rendida ao chegar no endereço indicado pelos suspeitos

03 maio 2026 - 11h52Sarah Chaves

Um entregador de pizza, de 22 anos, foi alvo de um assalto na noite de sábado (02), na rua José Pinheiro de Azevedo, no Residencial Sol Nascente, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi até o endereço por volta das 19h30 para realizar uma entrega solicitada por supostos clientes, que pediram que levasse troco para R$ 200. Ao chegar ao local, dois homens se aproximaram e anunciaram o assalto.

Segundo informações do Dourados News, os suspeitos pegaram a pizza e o dinheiro que o entregador levava como troco, no valor de R$ 143. Após a ação, a dupla fugiu.

O caso foi registrado e segue sob investigação.
 

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