Expoagro deve reunir 150 mil pessoas e movimentar R$ 500 milhões em Dourados

A Expoagro 2026 deve receber mais de 150 mil visitantes e movimentar mais de R$ 500 milhões em negócios em Dourados. A feira ocorre entre os dias 8 e 17 de maio, no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Antes da abertura, todos os estandes e espaços comerciais já foram vendidos. A comercialização antecipada repete o cenário da edição anterior e indica a procura de empresas e expositores pelo evento.

Realizada pelo Sindicato Rural de Dourados, a feira chega à 60ª edição com 10 dias de programação voltada ao agronegócio e ao público em geral. Estão previstas exposições de máquinas e implementos, leilões, palestras técnicas e acesso a linhas de crédito. A programação também inclui rodeios, provas equestres, shows e praça de alimentação.

A organização dos espaços comerciais é feita pela Opa Organizações e Eventos. Segundo a empresa, a venda total antes da abertura já havia ocorrido em 2025.

Para Natacha Serafini, diretora da Opa Produções e Eventos, o sucesso antecipado na comercialização reflete um trabalho planejado e a maturidade do evento. “A organização da Expoagro 2026 foi pensada para oferecer uma estrutura ainda mais eficiente e atrativa para expositores e visitantes. A venda total dos espaços antes da abertura demonstra a confiança do mercado e eleva nossas expectativas para uma edição histórica, tanto em público quanto em geração de negócios”, destaca.

A Expoagro 2026 é realizada pelo Sindicato Rural de Dourados, com apoio de instituições públicas e privadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também