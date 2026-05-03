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Jovem é cercado, agredido e esfaqueado no Centro de Campo Grande

Ataque aconteceu na madrugada após discussão por ciúmes

03 maio 2026 - 11h11Sarah Chaves
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo GrandeCaso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Um homem de 27 anos ficou ferido após ser agredido e esfaqueado na madrugada de sábado (3), no Centro de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Emerson de Abreu Santos, seguia em direção a um pontilhão na avenida Ernesto Geisel, acompanhado de três amigos, quando encontrou um desafeto no caminho.

A discussão, motivada por ciúmes, acabou virando briga. Durante a confusão, um grupo de cerca de 27 adolescentes cercou o homem, que foi agredido e atingido por um golpe de faca na região do quadril direito. Ele também apresentava ferimentos na boca.

Mesmo ferido, Emerson conseguiu fugir e buscar ajuda em um endereço na avenida Calógeras, onde acionou socorro. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e depois foi levado para a Santa Casa.

Uma testemunha contou que viu o que aconteceu e disse que o possível autor seria um homem chamado Otávio, que usa um piercing no rosto, mas não soube dar mais detalhes.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, que deve investigar o ocorrido.

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