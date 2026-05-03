Jovem é cercado, agredido e esfaqueado no Centro de Campo Grande

Um homem de 27 anos ficou ferido após ser agredido e esfaqueado na madrugada de sábado (3), no Centro de Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, identificada como Emerson de Abreu Santos, seguia em direção a um pontilhão na avenida Ernesto Geisel, acompanhado de três amigos, quando encontrou um desafeto no caminho.

A discussão, motivada por ciúmes, acabou virando briga. Durante a confusão, um grupo de cerca de 27 adolescentes cercou o homem, que foi agredido e atingido por um golpe de faca na região do quadril direito. Ele também apresentava ferimentos na boca.

Mesmo ferido, Emerson conseguiu fugir e buscar ajuda em um endereço na avenida Calógeras, onde acionou socorro. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e depois foi levado para a Santa Casa.

Uma testemunha contou que viu o que aconteceu e disse que o possível autor seria um homem chamado Otávio, que usa um piercing no rosto, mas não soube dar mais detalhes.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, que deve investigar o ocorrido.

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