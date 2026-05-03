Homem esfaqueia ex-companheira em bar e é preso em Rio Verde

Um homem de 30 anos foi preso após esfaquear a ex-companheira por ciúmes com um canivete, em um bar de Rio Verde de Mato Grosso, no sábado (2). Duas mulheres que tentaram ajudar a vítima também ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, a mulher, de 34 anos, deu entrada no hospital com cortes nas mãos, pulsos e nas costas. Ela contou que o ex passou a persegui-la no bar, incomodado com as pessoas que estavam com ela. Depois de ir e voltar ao local algumas vezes.

Durante a confusão, duas mulheres que tentaram impedir a agressão também foram atingidas, uma no cotovelo e outra no antebraço.

Ainda conforme a vítima, ela já tinha medida protetiva contra o agressor.

Após o ataque, a polícia fez buscas e encontrou o homem em casa. Ele estava alterado e com alguns ferimentos, que disse ter sido causados por outras pessoas no local. Os policiais precisaram usar algemas para contê-lo.

Levado ao hospital para atendimento, o suspeito teria dito. “Agora eu sei o sentimento de querer matar uma mulher”.

Ele foi encaminhado para a delegacia e segue preso. O caso é investigado como tentativa de feminicídio e descumprimento de medida protetiva.

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