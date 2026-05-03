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Onça-pintada é capturada após ataques a animais domésticos em Corumbá

O animal passou por exames e será reintroduzido na natureza

03 maio 2026 - 09h34Sarah Chaves
Foto: Reprodução/PMAFoto: Reprodução/PMA  

A onça-pintada que vinha causando alvoroço em Corumbá, após atacar um cachorro e outros animais domésticos, foi capturada pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em uma operação conjunta com outros órgãos de segurança.

A captura foi feita sem machucar o animal. As equipes usaram isca e uma gaiola de contenção posicionada em um ponto estratégico para atrair a onça com segurança. Depois de capturada, ela passou por exames clínicos e não apresentou problemas de saúde. A previsão é que o animal seja reintroduzido na natureza, em área adequada, com apoio do Exército Brasileiro.

A ação contou com a participação da Polícia Militar Ambiental, Fundação do Meio Ambiente do Pantanal, Instituto Homem Pantaneiro, Reprocon, Ibama e apoio técnico do veterinário Diego Viana.

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