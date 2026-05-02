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Rapaz espanca o próprio tio com golpes de madeira após pisada no pé em Dourados

Suspeito foi preso pela Polícia Militar, e a vítima foi socorrida pelo Samu

02 maio 2026 - 12h33Vinícius Santos
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Jornal Alerta DouradosFoto: Ilustrativa - Reprodução/Jornal Alerta Dourados  

Um homem de 36 anos foi espancado com golpes de madeira na noite de sexta-feira (1º), em Dourados. O caso aconteceu na Aldeia Bororó e foi atendido pela Polícia Militar.

Conforme a ocorrência, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de lesão corporal dolosa. No local, o líder indígena encontrava-se com o suspeito, de 20 anos, detido no NAM (Núcleo de Atividades Múltiplas).

No momento em que a Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido levada pelo Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Em declaração aos militares, o suspeito afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com seu tio a vítima quando, em determinado momento, ele teria pisado em seu pé.

Inconformado, de posse de um pedaço de madeira, o suspeito passou a agredir a vítima, causando diversas lesões na face.

A vítima também prestou declaração aos policiais e informou que sofreu fratura no braço esquerdo.

A vítima contou ainda aos policiais que o suspeito é agressivo, não sendo a primeira vez que sofre agressões por parte dele.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (DEPAC-DDOS), onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

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