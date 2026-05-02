Homem é preso após agredir enteado durante confusão familiar em Bonito

Um homem de 52 anos foi preso na noite de sexta-feira (1º), em Bonito, após uma confusão familiar que terminou em agressões contra o enteado, um jovem de 23 anos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Segundo o registro policial, o acusado estaria em estado de embriaguez quando iniciou uma discussão com a companheira. Durante o desentendimento, ele teria atingido o enteado com um golpe utilizando o celular na cabeça e, em seguida, desferido um soco no rosto do jovem.

O rapaz relatou que, sem entender o motivo da agressão, acabou reagindo e atingiu o nariz do padrasto com um soco. A mulher informou aos policiais que o companheiro costuma apresentar comportamento agressivo quando ingere bebida alcoólica.

No atendimento à ocorrência, o enteado declarou que não pretende representar contra o padrasto, já que ambos acabaram se agredindo durante a confusão.

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, levados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O homem foi algemado durante o procedimento policial, sob justificativa de resguardar a integridade física da equipe e do próprio conduzido, sendo colocado no compartimento de presos da viatura.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também