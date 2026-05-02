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Homem é preso após agredir enteado durante confusão familiar em Bonito

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, levados à Delegacia de Polícia Civil

02 maio 2026 - 17h52Vinícius Santos
Polícia Militar de Bonito | Polícia Militar de Bonito |   (Divulgação)

Um homem de 52 anos foi preso na noite de sexta-feira (1º), em Bonito, após uma confusão familiar que terminou em agressões contra o enteado, um jovem de 23 anos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar.

Segundo o registro policial, o acusado estaria em estado de embriaguez quando iniciou uma discussão com a companheira. Durante o desentendimento, ele teria atingido o enteado com um golpe utilizando o celular na cabeça e, em seguida, desferido um soco no rosto do jovem.

O rapaz relatou que, sem entender o motivo da agressão, acabou reagindo e atingiu o nariz do padrasto com um soco. A mulher informou aos policiais que o companheiro costuma apresentar comportamento agressivo quando ingere bebida alcoólica. 

No atendimento à ocorrência, o enteado declarou que não pretende representar contra o padrasto, já que ambos acabaram se agredindo durante a confusão.

Diante da situação, todos os envolvidos foram encaminhados ao hospital para realização de exame de corpo de delito e, em seguida, levados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

O homem foi algemado durante o procedimento policial, sob justificativa de resguardar a integridade física da equipe e do próprio conduzido, sendo colocado no compartimento de presos da viatura.

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