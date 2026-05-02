Homem é preso após agredir irmã e sobrinho em São Gabriel do Oeste

Um homem foi preso depois de agredir a própria irmã, de 31 anos, e o sobrinho, um menino de 8 anos, na manhã desta sexta-feira (1º), no bairro São Cristóvão, em São Gabriel do Oeste. A mulher disse à polícia que pretende pedir medida protetiva contra o irmão.

A Polícia Militar foi chamada após uma vizinha denunciar a confusão. Quando os policiais chegaram, o suspeito já tinha fugido. A vítima contou que foi agredida com socos e que o irmão chegou a jogar um ventilador contra o rosto dela. O filho dela também foi atingido durante a briga.

Os policiais fizeram buscas pela região. Em um momento, o homem voltou a passar em frente à casa com a bicicleta da criança, mas, ao ver a viatura, fugiu novamente, entrando em uma área de mata. Depois, ele acabou localizado e preso.

A mulher e o filho foram levados ao hospital para atendimento e, em seguida, encaminhados à delegacia. Segundo a polícia, ela manifestou interesse em voltar a ter medida protetiva, que já havia sido retirada anteriormente.

O caso foi registrado como violência doméstica e será investigado.

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