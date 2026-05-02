Motorista morre após capotar carro em estrada vicinal em Paraíso das Águas

Um capotamento no fim da tarde de sexta-feira (1º) terminou com a morte de um motorista em uma estrada vicinal no distrito de Bela Alvorada, em Paraíso das Águas. O acidente ocorreu na região dos Pelizaro, nas proximidades da BR-060, a cerca de 500 metros do acesso à rodovia.

A vítima foi identificada como Elcione Martins Carvalho, de 35 anos, natural de Araguaína (TO). Ele conduzia um Fiat Uno e estava sozinho no momento do acidente. Com a força do impacto, o carro capotou e o homem morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Conforme informações divulgadas pelo site BNC Notícias, Elcione foi encontrado parcialmente para fora do veículo, que ficou invertido após o capotamento.

Moradores acionaram o resgate por volta das 18h30. Equipes das polícias Civil e Militar estiveram na área, que foi isolada para os trabalhos de perícia. A informação é de que a vítima trabalhava em uma fazenda na região.

O caso segue em investigação para apurar as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Odontológico Legal (IMOL) de Paranaíba.

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