Após sumiço de moto, homem registra boletim e cita a ex como responsável em Campo Grande

Um homem procurou a Polícia Civil neste sábado (2), em Campo Grande, para comunicar que sua ex-esposa teria levado sua motocicleta da residência onde ambos ainda têm acesso, em meio ao processo de separação. O caso ocorreu no bairro Jardim Los Angeles.

Conforme o registro policial, o comunicante relatou que, durante a madrugada, constatou que a moto havia sido retirada do imóvel enquanto ele estava ausente.

Na delegacia, ele informou que a suposta autora seria sua ex-companheira, que ainda reside na mesma casa por estar em processo de mudança. Segundo o relato, ela possui livre acesso à residência.

O homem declarou ainda que o imóvel pertence à filha dele e que, ao questionar a ex-companheira durante a semana sobre quando ela deixaria o local, recebeu uma reação ríspida. De acordo com o boletim, por meio de mensagens de áudio, a mulher afirmou possuir uma medida protetiva contra ele e o teria ameaçado de prisão.

Ainda segundo o registro, o veículo teria sido adquirido durante os cinco anos de união estável do casal, situação que envolve partilha de bens na esfera cível.

Diante da natureza do conflito interpessoal e da necessidade de definição patrimonial, a autoridade policial orientou o homem a procurar a Defensoria Pública para as medidas cabíveis.

O caso foi registrado como Preservação de Direitos no Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Cepol), para respaldo jurídico e encaminhamento da situação.

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