Homem com revólver é preso pela PM ao tentar acessar a Festa da Linguiça em Maracaju

Militares do 15º Batalhão da Polícia Militar prenderam um homem de 29 anos na noite de sexta-feira (1º), em Maracaju, após ele ser flagrado portando arma de fogo e, segundo a polícia, tentar entrar armado na Festa da Linguiça, tradicional evento realizado no Parque de Exposições da cidade.

Durante o policiamento ostensivo na área do evento, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por populares que relataram que um veículo Fiat Pulse, de cor prata, estaria causando risco no trânsito local, colidindo contra para-choques de outros automóveis que trafegavam em baixa velocidade nas imediações da festa.

As testemunhas também informaram que o condutor teria, em determinado momento, exibido e apontado uma arma de fogo para fora do veículo.

Diante da denúncia, os policiais iniciaram acompanhamento tático e conseguiram realizar a abordagem do automóvel em frente à Prefeitura Municipal de Maracaju.

O motorista desembarcou com dificuldade e apresentou resistência durante a abordagem, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial. Na busca pessoal inicial, nenhum ilícito foi encontrado.

No entanto, durante a vistoria no interior do veículo, os militares localizaram um revólver da marca Rossi, municiado com seis cartuchos intactos.

Após a apreensão, o homem assumiu a posse da arma e alegou que a portava em razão de desavenças pessoais. Ele apresentava sinais visíveis de embriaguez, como fala desconexa, comportamento alterado e hálito etílico.

Diante da recusa em realizar o teste do etilômetro, os policiais lavraram o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Uma segunda equipe deu apoio na ocorrência, auxiliando na confecção das notificações de trânsito e no registro do caso.

O homem foi encaminhado à delegacia de polícia, juntamente com a arma apreendida. O caso foi registrado como posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e condução de veículo sob influência de álcool.

O policiamento da Festa da Linguiça segue reforçado em pontos estratégicos do evento, com equipes distribuídas para garantir maior segurança e resposta rápida a ocorrências durante a programação.

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