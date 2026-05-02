Homem é detido pela PM após esfaquear duas pessoas durante confusão em Dourados

Um homem de 41 anos e uma mulher de 34 anos foram vítimas de agressão com faca na madrugada deste sábado (2), no bairro Conjunto Habitacional Izidro Pedroso, em Dourados.

O suspeito, um homem de 31 anos, foi detido em ação da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul).

Segundo o registro da ocorrência, os policiais foram acionados para atender uma situação de vias de fato, com a informação de que um dos envolvidos estaria de posse de arma branca.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram as duas vítimas feridas por golpes de faca. Durante as apurações, a equipe conseguiu identificar o autor das agressões, que seria vizinho de kitnet das vítimas.

A Polícia Militar realizou diligências e conseguiu localizar e deter o suspeito, que também apresentava lesões decorrentes da confusão.

Já as vítimas foram socorridas pelo Samu 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou ferimentos provocados por faca na região da cabeça.

Durante buscas no local, os policiais localizaram e apreenderam duas facas do tipo churrasco. Diante dos fatos, o caso foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário ( DEPAC-DDOS) de Dourados.

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