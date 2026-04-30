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Ex-detento sofre atentado a tiros e é socorrido por populares na Capital

Homem foi baleado na perna após ataque de dupla em moto; crime pode ter ligação com disputa do tráfico

30 abril 2026 - 21h45Taynara Menezes e Vinícius Santos     atualizado em 30/04/2026 às 21h48
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um ex-detento foi socorrido por populares após ser alvo de um atentado a tiros na noite desta quinta-feira (30), no Bairro Alves Pereira, em Campo Grande.

A Polícia Militar foi acionada no local e encontraram diversas cápsulas de pistola calibre 9 milímetros e marcas de sangue. A vítima foi levada inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário e, devido à gravidade, transferida para a Santa Casa.

O homem foi atingido na coxa esquerda e contou que dois homens, em uma motocicleta vermelha, se aproximaram e efetuaram vários disparos antes de fugir.

Ainda conforme o relato, o atentado pode estar ligado a uma desavença antiga, da época em que ele esteve preso. Um dos suspeitos foi identificado pelo apelido de “6 Dedos”, e o caso pode ter relação com disputa por pontos de venda de drogas.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e deve ser investigado.

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