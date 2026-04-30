Mulher é presa por tráfico e extorsão de usuários em Bataguassu

Mulher, que não teve a idade revelada, foi presa pela Polícia Civil nesta quinta-feira, dia 30, acusada de tráfico de drogas e extorsão contra usuários de drogas em Bataguassu.

Ela estava sendo investigada por explorar a vulnerabilidade dos usuários e se aproveitava para criar dívidas relacionadas ao consumo de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a mulher convertia esses débitos em bens patrimoniais, principalmente veículos automotores, que passavam a ser utilizados e negociados no contexto do tráfico ilícito.

A autora já havia sido presa anteriormente por tráfico de drogas. Após ser colocada em liberdade provisória, ela voltou a praticar crimes da mesma natureza, demonstrando reiteração delitiva.

Diante dos fatos, o Poder Judiciário entendeu estarem presentes os requisitos legais para decretação da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública e interrupção das atividades criminosas.

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