Aluno com TDAH é agredido por colega de sala em escola de Sidrolândia

Um aluno com diagnóstico de TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) foi agredido por um colega de sala durante as aulas em uma escola municipal de Sidrolândia, nesta quarta-feira, dia 29.

Devido a agressão física, o garoto apresentava um hematoma no olho direito após o ataque.

Segundo o site SidroNews, o aluno também apresenta um laudo de TOD (Transtorno Opositivo-Desafiador) e a escola estaria ciente das agressões.

O caso foi levado ao conhecimento das autoridades da cidade.

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