Foragido por tráfico e contrabando é capturado no centro de Iguatemi

Homem, de 53 anos, foi preso durante a manhã desta quarta-feira, dia 29, em razão de um cumprimento de mandado de prisão em Iguatemi. A detenção é em razão de regressão cautelar por crimes de tráfico de drogas e contrabando.

Após tomar conhecimento da expedição do Mandado de Prisão, uma equipe de policiais civis da Delegacia de Iguatemi iniciou diligências a fim de dar cumprimento a ordem judicial.

A prisão ocorreu no Centro da cidade de Iguatemi, onde o conduzido foi localizado e efetuada sua prisão, sendo conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi, estando a disposição do Poder Judiciário local.

A ação integra os esforços permanentes da Polícia Civil no cumprimento de ordens judiciais e no enfrentamento ao tráfico de drogas na região do Conesul.

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