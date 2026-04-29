MS reforça turismo de natureza e participa da 4ª edição de evento internacional no Panamá

O turismo de natureza de Mato Grosso do Sul ganha novo espaço de divulgação internacional com a participação do estado na 4ª edição do Remote Immersion, realizada de 4 a 8 de maio em Boquete, na província de Chiriquí, no Panamá.

O evento reúne operadores, agências e representantes do setor de diversos países, com foco em destinos ligados à natureza, sustentabilidade e experiências autênticas na América Latina.

A participação do estado é coordenada pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, que leva à programação a promoção de destinos consolidados como o Pantanal e a região de Bonito e Serra da Bodoquena.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, conta que a agenda inclui apresentações institucionais, divulgação de campanhas promocionais e mais de 50 reuniões com operadores internacionais da América do Norte e Europa, interessados em turismo de natureza e experiências de pequena escala.

A comitiva também conta com empresários do setor selecionados por meio de processo público, reforçando a estratégia de ampliar oportunidades de negócios e fortalecer a presença do estado no mercado internacional.

“A participação contará ainda com dois empresários, representantes do Pantanal e da região de Bonito/Serra da Bodoquena, selecionados por meio da ferramenta pública ‘Participe Conosco’, instituída por portaria e alinhada às diretrizes de Compliance da Fundação de Turismo. A cada evento, são escolhidos participantes que atendem aos critérios específicos estabelecidos. Dessa forma, Mato Grosso do Sul participa de maneira completa, com ações promocionais e comerciais, ampliando oportunidades de negócios e fortalecendo a presença do estado no mercado internacional”, finaliza Wendling.

O Remote Immersion reúne nesta edição cerca de 275 profissionais de 18 países e celebra 10 anos de realização, consolidando-se como uma das principais vitrines globais do turismo sustentável na América Latina.

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