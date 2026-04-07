Casal acaba na delegacia por descartar lixo em terreno na Capital

Um casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande após ser flagrado descartando lixo em um terreno 'baldio' na noite de segunda-feira (6), no bairro Residencial Oliveira.

Conforme dados da ocorrência, um subtenente, durante deslocamento para sua residência, deparou-se com um casal em atitude suspeita. Os indivíduos estavam em posse de um carrinho contendo lixo e entulhos, que estavam sendo despejados em um terreno de área pública.

Diante da fundada suspeita, o policial militar realizou a abordagem e acionou apoio. O casal foi submetido à checagem via sistema, não sendo constatado mandado de prisão em desfavor dos mesmos. Durante varredura no local, a equipe localizou o carrinho contendo entulhos e resíduos no interior do terreno público, confirmando-se a prática de poluição ambiental.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido para as devidas providências legais, sendo elaborado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Em seguida, ambos foram liberados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também