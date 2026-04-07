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Casal acaba na delegacia por descartar lixo em terreno na Capital

A ocorrência começou após o flagrante de um subtenente, que presenciou a situação no bairro Residencial Oliveira

07 abril 2026 - 10h11Vinícius Santos
CEPOL - PCMSCEPOL - PCMS  

Um casal foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Campo Grande após ser flagrado descartando lixo em um terreno 'baldio' na noite de segunda-feira (6), no bairro Residencial Oliveira.

Conforme dados da ocorrência, um subtenente, durante deslocamento para sua residência, deparou-se com um casal em atitude suspeita. Os indivíduos estavam em posse de um carrinho contendo lixo e entulhos, que estavam sendo despejados em um terreno de área pública. 

Diante da fundada suspeita, o policial militar realizou a abordagem e acionou apoio. O casal foi submetido à checagem via sistema, não sendo constatado mandado de prisão em desfavor dos mesmos. Durante varredura no local, a equipe localizou o carrinho contendo entulhos e resíduos no interior do terreno público, confirmando-se a prática de poluição ambiental.

Diante dos fatos, o casal foi conduzido para as devidas providências legais, sendo elaborado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Em seguida, ambos foram liberados.

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