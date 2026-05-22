Cães invadem residência, atacam animal e assustam moradores em Corumbá

Dois cães da raça pitbull mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na noite desta quinta-feira (21), no bairro Popular Nova, em Corumbá, após serem vistos soltos e em comportamento agressivo pelas ruas da região.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h15, na rua Marechal Floriano. Segundo moradores, os animais atacavam pessoas e outros cães, provocando medo entre quem passava pelo local.

Quando chegaram à região, os bombeiros encontraram os pitbulls dentro de uma residência, onde atacavam o cachorro da casa. A contenção foi realizada após o tutor dos animais comparecer ao imóvel.

A Polícia Militar prestou apoio durante a ação para garantir a segurança dos moradores e das equipes envolvidas na ocorrência.

Após o controle da situação, os pitbulls ficaram sob responsabilidade do tutor. O cão atacado permaneceu sob os cuidados da proprietária da residência e sofreu ferimentos considerados graves.

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