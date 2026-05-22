Datafolha: Lula chega a 40% e abre maior vantagem sobre Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira. O petista aparece com 40% das intenções de voto no primeiro turno, ante 31% do parlamentar do PL, ampliando a diferença em relação ao levantamento anterior.

Na rodada passada, realizada uma semana antes, Lula tinha 38% e Flávio, 35%, em cenário de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. O novo levantamento foi realizado após a repercussão do caso “Dark Horse”, revelado pelo Intercept Brasil.

Segundo a reportagem, Flávio Bolsonaro teria solicitado R$ 134 milhões ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro até a eleição de 2018. De acordo com o Datafolha, 64% dos entrevistados disseram conhecer o episódio, e o mesmo percentual afirmou considerar equivocada a conduta do senador.

No cenário de segundo turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% de Flávio Bolsonaro. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também foi testada e marcou 43% em eventual disputa contra o presidente, que teria 48%. Na pesquisa espontânea, Lula soma 28% das citações, enquanto Flávio registra 17%.

O levantamento ouviu 2.004 pessoas em 139 municípios entre os dias 20 e 21 de maio. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07489/2026.

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