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Política

Rose diz que seguirá centro-direita em 2026 e mantém sonho de governar MS

Pré-candidata a deputada federal, ela relembrou disputas e afirmou que não pretende mudar posicionamentos políticos

22 maio 2026 - 11h36Sarah Chaves
Rose afirmou que saiu da eleição municipal de 2024 com "gosto de vitória"Rose afirmou que saiu da eleição municipal de 2024 com "gosto de vitória"   (Sarah Chaves)

A ex-deputada federal e presidente do União Brasil em Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, afirmou que deve seguir a tendência nacional da centro-direita nas eleições de 2026, mas disse que não pretende abrir mão das próprias posições políticas para se alinhar a grupos ou lideranças.

Em declaração feita durante o Café com Política, Rose afirmou que se considera de centro e citou pautas que, segundo ela, a afastam da esquerda, como ser contra o aborto, a descriminalização das drogas e a ideologia de gênero nas escolas. Ao mesmo tempo, defendeu programas sociais, desde que haja “porta de saída” para os beneficiários.

“Se o campo que eu estou hoje, de centro-direita, tiver alguém, é lá que eu vou estar novamente”, afirmou.

A pré-candidata a deputada federal também disse que nunca mudou suas bandeiras políticas para tentar vencer eleição. 

O segundo ponto da entrevista foi a sequência de disputas eleitorais enfrentadas por Rose. Ela relembrou que foi candidata a prefeita de Campo Grande em 2016, disputou o Governo do Estado em 2022 e voltou a concorrer à prefeitura da Capital em 2024.

Rose afirmou que saiu da eleição municipal de 2024 com “gosto de vitória”, apesar da derrota, e disse que segue com o sonho de chegar ao Executivo. “Eu tenho um sonho, realmente, de chegar num Executivo, um dia. [...] Um dia eu vou governar esse Estado. Agora o tempo não é meu”, afirmou.

A ex-deputada também comentou que a candidatura a deputada federal em 2026 não significa abandonar projetos futuros. Para ela, um mandato em Brasília pode ajudar Mato Grosso do Sul e Campo Grande, principalmente na busca por recursos e articulação com ministérios.

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