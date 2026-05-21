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Vereador sugere chamar exército e presos para conter buraqueira em Campo Grande

Flávio Cabo Almi afirmou que a Capital vive situação de "calamidade", cobrou reação urgente da prefeitura e disse que a Sisep não tem força para resolver o problema

21 maio 2026 - 12h23Vinícius Santos
Tapa-buraco - Foto: IlustrativaTapa-buraco - Foto: Ilustrativa  

A crise dos buracos nas ruas de Campo Grande voltou a dominar os debates na Câmara Municipal nesta quinta-feira (21). Durante sessão, vereadores criticaram a situação da malha viária da Capital, cobraram respostas da Prefeitura e fizeram sugestões para tentar acelerar a operação tapa-buracos.

O vereador Flávio Cabo Almi afirmou que a cidade vive um cenário de “calamidade” e disse que pretende chamar o secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) para prestar esclarecimentos aos parlamentares.

“Campo Grande está entrando num estado de calamidade. Eu acho que já deveria decretar esse estado de calamidade. É muito buraco. Eu acho que está numa situação que o próprio secretário vai ter muita dificuldade em consertar Campo Grande”, declarou.

Durante a fala, o vereador chegou a sugerir apoio do Exército e até utilização de presos do regime semiaberto para auxiliar nos serviços de recuperação das vias, “Então a gente precisa de forças. Não sei se trazer o exército também para ajudar a tampar esses buracos de Campo Grande, ou fazer uma nova lei para a gente trazer o pessoal do semiaberto para ajudar a tapar esses buracos”, afirmou.

Flávio Cabo Almi ainda disse que o Legislativo precisa discutir medidas conjuntas diante do avanço dos problemas nas ruas da Capital. “A gente tem que tomar uma decisão, enquanto vereadores em conjunto aqui do Poder Legislativo, para ajudar Campo Grande. A situação em que se encontra é de calamidade. E eu não vejo a Sisep conseguindo, tendo força para conseguir tapar esses buracos da cidade. São muitos buracos. Por onde a gente anda em Campo Grande, tem buraco. Em ruas com pouco movimento, em ruas com avenidas”, completou.

Outro parlamentar a subir o tom foi o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão. Ele cobrou mais transparência da prefeitura sobre as equipes que atuam na operação tapa-buracos e classificou como “desorganizada” a condução do serviço.

Segundo Carlão, a Sisep deveria encaminhar à Câmara o cronograma detalhado das frentes de trabalho para permitir fiscalização dos vereadores nas regiões atendidas.

Já o vereador Ronilço Guerreiro também cobrou providências rápidas da Prefeitura diante das reclamações da população. Para ele, os moradores “não aguentam mais solicitar” melhorias e esperam uma resposta efetiva do Executivo para solucionar os problemas nas vias públicas da Capital.

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