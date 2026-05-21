DOF apreende mais de 520 quilos de drogas após perseguição em Maracaju

Um jovem de 20 anos foi preso nesta quarta-feira (20) transportando mais de 520 quilos de drogas em um VW Gol na MS-164, em Maracaju. A apreensão foi realizada por policiais do Departamento de Operações de Fronteira durante bloqueio na rodovia.

Segundo a corporação, o motorista desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir em direção ao município. Após perseguição por alguns quilômetros, o veículo foi interceptado pelos militares.

Durante vistoria no automóvel, os policiais encontraram tabletes de maconha e skunk espalhados no porta-malas e nos bancos do carro. Após pesagem, foram apreendidos 498 quilos de maconha e 25 quilos de skunk.

De acordo com o DOF, o suspeito afirmou que pegou o veículo carregado no Paraguai e faria o transporte da droga até Campo Grande, onde receberia R$ 2,5 mil pelo serviço.

O homem, os entorpecentes e o veículo foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 1,2 milhão.

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