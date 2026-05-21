Menu
Menu Busca quinta, 21 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Unidade móvel leva vacina contra gripe ao novo estacionamento da ALEMS

Atendimento continua com aplicação das doses das 14h às 16h no período da tarde

21 maio 2026 - 13h13Sarah Chaves
Foto: Sarah ChavesFoto: Sarah Chaves  

Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e o público externo que frequenta o local podem se imunizar contra a influenza nesta quinta-feira (21), em Campo Grande. A vacinação é realizada por uma unidade móvel instalada no estacionamento recém-inaugurado da Casa de Leis.

Pela manhã, o atendimento ocorreu até as 11h. No período da tarde, a imunização será retomada das 14h às 16h. A ação facilita o acesso à vacina para quem trabalha na Assembleia e também para pessoas que circulam pelo local.

A influenza é uma infecção viral que atinge o sistema respiratório e pode causar febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta e mal-estar. A vacinação é uma das principais formas de prevenção, especialmente para reduzir casos graves e complicações da doença.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tapa-buraco - Foto: Ilustrativa
Cidade
Vereador sugere chamar exército e presos para conter buraqueira em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS
MPMS rejeita transferência de idosos de abrigo para hotel social em Bela Vista
Cidade
MPMS rejeita transferência de idosos de abrigo para hotel social em Bela Vista
Moto da vítima sobrevivente - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Motorista que atropelou motoqueiro após 'briga no trânsito' enfrenta júri em Campo Grande
Câmera flagrou o acidente - Foto: Reprodução
Polícia
AGORA: Foragido por causar morte no trânsito em Campo Grande é preso pela PM
Carros de auto-escola
Cidade
Primeira habilitação em MS passa a exigir exame toxicológico para categorias A e B
Organizada pela SAD, a campanha integra um conjunto de iniciativas voltadas ao bem-estar
Cidade
'Seu Abraço Aquece' arrecada mais de 192 mil peças em MS
A ação ocorre das 8h às 13h.
Cidade
Ainda dá tempo de doar: 'Todos em Ação' será ponto de arrecadação de agasalhos no Tarumã
Réu, Adriano Ribeiro durante - Foto: Vinícius Santos
Justiça
Pega 67 anos de prisão homem acusado de matar três pessoas queimadas no Colúmbia
Ação contou com apoio das autoridades
Cidade
MS registra quase 3 mil fraudes de energia nos primeiros meses de 2026

Mais Lidas

Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande