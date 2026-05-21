Unidade móvel leva vacina contra gripe ao novo estacionamento da ALEMS

Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e o público externo que frequenta o local podem se imunizar contra a influenza nesta quinta-feira (21), em Campo Grande. A vacinação é realizada por uma unidade móvel instalada no estacionamento recém-inaugurado da Casa de Leis.

Pela manhã, o atendimento ocorreu até as 11h. No período da tarde, a imunização será retomada das 14h às 16h. A ação facilita o acesso à vacina para quem trabalha na Assembleia e também para pessoas que circulam pelo local.

A influenza é uma infecção viral que atinge o sistema respiratório e pode causar febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta e mal-estar. A vacinação é uma das principais formas de prevenção, especialmente para reduzir casos graves e complicações da doença.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também