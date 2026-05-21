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Após atuação do MPMS, Ribas do Rio Pardo inaugura primeiro CAPS

Termo de compromisso firmado com o Ministério Público garantiu implantação da unidade de saúde mental no município

21 maio 2026 - 13h36Vinícius Santos
Fachada do CAPS de Ribas do Rio Pardo (Foto: Divulgação)Fachada do CAPS de Ribas do Rio Pardo (Foto: Divulgação)  

Após atuação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o município de Ribas do Rio Pardo passou a contar oficialmente com o primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). A implantação da unidade ocorreu após termo de compromisso firmado entre o órgão ministerial e a prefeitura municipal.

Antes da criação do CAPS, a ausência de atendimento especializado em saúde mental sobrecarregava a rede básica de saúde da cidade e aumentava os casos de judicialização para internações psiquiátricas.

A promotora de Justiça Ana Rachel Borges de Figueiredo Nina, responsável pelo procedimento que resultou no acordo, destacou que a implantação da unidade sempre esteve entre as prioridades do Ministério Público.

“Sempre foi uma prioridade do Ministério Público. Quando iniciei uma conversa com o atual prefeito, imediatamente firmamos um termo de compromisso onde o município se comprometeu a instalar o CAPS, incluindo a contratação de um médico psiquiatra, além de toda a equipe para atender a instituição”, afirmou a promotora.

Segundo ela, o cumprimento do acordo garante atendimento técnico e contínuo à população, evitando deslocamentos forçados para outros municípios e reduzindo medidas extremas, como internações psiquiátricas.

Com a entrega da unidade pelo Poder Executivo municipal, Ribas do Rio Pardo passa a integrar de forma mais estruturada a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), oferecendo acolhimento especializado para pacientes com transtornos mentais graves, persistentes e severos, além de pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.

O novo CAPS contará com acompanhamento clínico, oficinas terapêuticas, suporte familiar e ações voltadas à reinserção social dos pacientes. 

Em ofício encaminhado ao MPMS, a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo informou que a equipe técnica mínima da unidade será composta por um médico com formação em saúde mental, um enfermeiro, três profissionais de nível superior — entre psicólogo, assistente social e educador físico — além de quatro profissionais de nível médio.

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