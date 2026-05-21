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Investigado por homicídio no DF é preso em ação da polícia em Inocência

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva

21 maio 2026 - 13h23Vinicius Costa
Sede de Delegacia de Polícia Civil de InocênciaSede de Delegacia de Polícia Civil de Inocência   (Divulgação/PCMS)

Homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a quinta-feira, dia 21, em Inocência. Ele era alvo de uma investigação pelo crime de homicídio qualificado na cidade de Guará, no Distrito Federal.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva que foi cumprido pela equipe da Polícia Civil do município sul-mato-grossense.

Durante a abordagem, os policiais civis deram fiel cumprimento ao mandado judicial, procedendo à prisão do investigado sem intercorrências.

Após os procedimentos legais de praxe na unidade policial, o preso foi submetido ao exame de corpo de delito e posteriormente encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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