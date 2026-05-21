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Colisão entre carro e motoneta deixa duas mulheres mortas na MS-276

Motorista foi preso por embriaguez ao volante e homicídio doloso após acidente na rodovia estadual

21 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Acidente aconteceu durante a noite de quarta-feiraAcidente aconteceu durante a noite de quarta-feira   (Jornal da Nova)

Duas mulheres morreram na noite de quarta-feira (20) após um acidente entre uma motoneta e um carro na rodovia MS-276, em Nova Andradina. As vítimas foram identificadas como Karina Estefânia dos Santos Cândia e Francisca Laiane Silva Bernardo de Lima, ambas de 26 anos.

Segundo informações apuradas no local, as duas seguiam em uma motoneta, possivelmente uma Honda Biz, quando foram atingidas por um VW Jetta no km 158 da rodovia, nas proximidades de um frigorífico de onde haviam saído após o trabalho. O impacto destruiu completamente o veículo.

Um dos corpos foi arremessado para uma área de vegetação às margens da pista, enquanto o outro ficou a cerca de 50 metros do ponto da colisão. O carro conduzido pelo motorista envolvido parou aproximadamente 200 metros adiante.

O condutor do automóvel, identificado como Cristiano Caldas dos Santos, foi socorrido ao Hospital Regional de Nova Andradina e, após atendimento médico, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio doloso, conforme a polícia.

Durante a perícia, equipes da Polícia Científica encontraram latas de cerveja no veículo. A Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

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