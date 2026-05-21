Menu
Menu Busca quinta, 21 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Massa de ar frio prolonga clima ameno em Mato Grosso do Sul

Quinta-feira será de frio e céu encoberto, conforme meteorologia

21 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Tempo amanheceu ameno e nublado em Campo GrandeTempo amanheceu ameno e nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A quinta-feira (21) será de temperaturas mais baixas e tempo estável em Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A atuação de uma massa de ar frio, após o avanço de uma frente fria pelo estado, deve manter o clima ameno ao longo do dia.

Apesar da redução nas temperaturas, a previsão indica grande cobertura de nuvens em praticamente todas as regiões. O cenário deve dificultar a elevação das máximas, prolongando a sensação de frio durante a semana. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e de baixo volume em algumas áreas do estado.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas devem variar entre 8°C e 13°C, com máximas entre 14°C e 21°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas entre 10°C e 17°C e máximas entre 18°C e 23°C.

Para as regiões do bolsão, norte e leste do estado, a previsão indica mínimas entre 13°C e 18°C e máximas entre 20°C e 28°C. Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 12°C e 15°C nas mínimas e entre 19°C e 23°C nas máximas.

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 - 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Tempo amanheceu ameno e bastante nublado em Campo Grande
Clima
Presença de frente fria mantém temperaturas baixas em MS nesta quarta
Campo Grande teve mínima de 13,1°C nesta manhã
Clima
Frio avança em MS e cidades do sul registram temperaturas abaixo de 10°C
Chegada da frente fria derrubou as temperaturas
Clima
Frente fria mantém temperaturas baixas em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira
A estrutura ainda conta com suporte para animais de estimação, com distribuição de ração e cobertas
Cidade
Com nova frente fria, Parque Ayrton Senna retoma abrigo nesta segunda-feira
Céu de Campo Grande bastante nublado
Clima
Frente fria derruba temperaturas e MS pode ter mínima abaixo de 7°C
Estragos em Deodápolis - Fotos: Reprodução
Clima
Temporal em Deodápolis destrói casas, danifica hospital e deixa famílias desalojadas
Foto: Sarah Chaves
Clima
Instabilidade avança e deixa MS sob risco de tempestades neste domingo
Céu nublado pela manhã
Clima
Frente fria avança e pode provocar tempestades em Mato Grosso do Sul neste sábado
Dia começou chuvoso em Campo Grande
Clima
Frente fria pode deixar a sexta-feira chuvosa em Mato Grosso do Sul
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta

Mais Lidas

Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 19/5/2026
A fisioterapeuta foi encontrada morta dentro do quarto
Polícia
Polícia descarta feminicídio em morte de fisioterapeuta na Chácara dos Poderes
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande