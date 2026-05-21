Massa de ar frio prolonga clima ameno em Mato Grosso do Sul

A quinta-feira (21) será de temperaturas mais baixas e tempo estável em Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A atuação de uma massa de ar frio, após o avanço de uma frente fria pelo estado, deve manter o clima ameno ao longo do dia.

Apesar da redução nas temperaturas, a previsão indica grande cobertura de nuvens em praticamente todas as regiões. O cenário deve dificultar a elevação das máximas, prolongando a sensação de frio durante a semana. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e de baixo volume em algumas áreas do estado.

Nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, as mínimas devem variar entre 8°C e 13°C, com máximas entre 14°C e 21°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas entre 10°C e 17°C e máximas entre 18°C e 23°C.

Para as regiões do bolsão, norte e leste do estado, a previsão indica mínimas entre 13°C e 18°C e máximas entre 20°C e 28°C. Em Campo Grande, as temperaturas devem ficar entre 12°C e 15°C nas mínimas e entre 19°C e 23°C nas máximas.

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 - 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

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