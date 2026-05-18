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Com nova frente fria, Parque Ayrton Senna retoma abrigo nesta segunda-feira

Ação "Inverno Acolhedor" oferece pernoite, alimentação e atendimento social nesta segunda-feira (18), com previsão de frio intenso na Capital

18 maio 2026 - 16h27Taynara Menezes
A estrutura ainda conta com suporte para animais de estimação, com distribuição de ração e cobertasA estrutura ainda conta com suporte para animais de estimação, com distribuição de ração e cobertas   (Foto: Divulgação)

Com a chegada de uma nova frente fria e previsão de chuva, ventos e sensação térmica abaixo dos 12°C, a Prefeitura de Campo Grande realiza nesta segunda-feira (18) mais uma edição da ação Inverno Acolhedor, no Parque Ayrton Senna, para atender pessoas em situação de rua durante o período de frio intenso.

O atendimento começa às 18h e disponibiliza espaço coberto e aquecido para pernoite, além de colchões, lençóis, cobertores, jantar e água. Equipes de saúde também estarão no local para atendimento dos acolhidos.

A estrutura ainda conta com suporte para animais de estimação, com distribuição de ração e cobertas, permitindo que as pessoas possam permanecer acompanhadas de seus pets.

Na manhã de terça-feira (19), os acolhidos serão encaminhados para a Uaifa I, onde recebem café da manhã e podem permanecer durante o dia. O Centro POP segue com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Rua Joel Dibo, 255, com serviços como banho, lavanderia, alimentação, guarda de pertences, apoio para emissão de documentos e atendimento psicossocial.

Durante o período de frio, o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) também reforça as ações de busca ativa nas ruas da Capital, oferecendo acolhimento e cobertores a pessoas em situação de vulnerabilidade. Informações e solicitações de atendimento podem ser feitas pelos telefones (67) 99660-6539 e (67) 99660-1469.

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