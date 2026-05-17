Acidente com viatura do BPChoque derruba poste em Campo Grande

Uma viatura do BPChoque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (17), em Campo Grande. O veículo oficial colidiu contra um poste no bairro Jardim Veraneio, região do Parque dos Poderes.

Com o impacto, o poste caiu sobre outro carro que estava estacionado na via. Apesar do susto, não houve registro de feridos entre os militares que estavam na viatura. Segundo informações preliminares, a equipe do BPChoque se deslocava para prestar apoio em uma ocorrência de confronto no bairro Jardim Noroeste quando ocorreu o sinistro.

No local, o trânsito ficou interditado e é aguardada a chegada da perícia técnica para realizar os levantamentos necessários, já que o acidente envolve um veículo oficial do Estado.

Por conta do acidente, estabelecimentos comerciais e residências da região ficaram sem energia elétrica. Equipes da concessionária devem atuar no local para realizar os reparos e restabelecer o fornecimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também