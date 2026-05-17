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Acidente com viatura do BPChoque derruba poste em Campo Grande

Os policiais não ficaram feridos e a perícia científica foi acionada, já que o acidente envolve um veículo oficial

17 maio 2026 - 16h00Vinícius Santos
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1  

Uma viatura do BPChoque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) se envolveu em um acidente na manhã deste domingo (17), em Campo Grande. O veículo oficial colidiu contra um poste no bairro Jardim Veraneio, região do Parque dos Poderes.

Com o impacto, o poste caiu sobre outro carro que estava estacionado na via. Apesar do susto, não houve registro de feridos entre os militares que estavam na viatura. Segundo informações preliminares, a equipe do BPChoque se deslocava para prestar apoio em uma ocorrência de confronto no bairro Jardim Noroeste quando ocorreu o sinistro.

No local, o trânsito ficou interditado e é aguardada a chegada da perícia técnica para realizar os levantamentos necessários, já que o acidente envolve um veículo oficial do Estado.

Por conta do acidente, estabelecimentos comerciais e residências da região ficaram sem energia elétrica. Equipes da concessionária devem atuar no local para realizar os reparos e restabelecer o fornecimento.

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