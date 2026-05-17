Polícia identifica ao menos 10 tiros em ataque que matou filho de vereador em Costa Rica

A Polícia Civil informou que ao menos dez disparos de arma de fogo foram efetuados no ataque que terminou com a morte de Gilson Ricardo Carvalho, de 37 anos, filho do vereador Claudomiro, conhecido como Cocó, na noite deste sábado (17), no bairro Sonho Meu 4, em Costa Rica. O cunhado dele, identificado como Renan, de 25 anos, também foi baleado e sobreviveu.

Segundo a investigação, imagens de câmeras de monitoramento já começaram a ser analisadas e um dos vídeos obtidos pela polícia registra a sequência dos tiros efetuados pelos criminosos, reforçando a violência empregada na ação.

Conforme divulgado pela Polícia Civil, os autores chegaram ao imóvel encapuzados e utilizando capacetes. As equipes também realizam análise complementar de imagens, oitivas e cruzamento de informações para identificar e localizar todos os envolvidos.

A corporação afirmou ainda que já possui uma linha investigativa considerada sólida sobre a autoria e motivação do crime, mas detalhes não serão divulgados neste momento para não comprometer as diligências.

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Gilson foi morto a tiros nos fundos da residência onde estava com Renan. Segundo informações iniciais, um dos suspeitos permaneceu na motocicleta enquanto o outro entrou pela lateral do imóvel e efetuou os disparos.

A vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Fundação Hospitalar de Costa Rica, mas não resistiu aos ferimentos. Já Renan foi baleado nas costas, conseguiu se esconder no banheiro da casa e permanece internado em estado estável.

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