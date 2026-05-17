Homem é agredido após discussão por cachorro desaparecido em Campo Grande

Um homem de 54 anos ficou ferido após ser agredido com um soco na noite deste sábado (16), no Loteamento Cristo Redentor, em Campo Grande. O caso aconteceu em frente a um mercado da região. O suspeito de 21 anos foi levado para a delegacia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurava pelo cachorro de estimação, que estava desaparecido havia cerca de três meses, quando encontrou o animal em frente ao Mercado Alves. No local, uma mulher se apresentou como dona do cachorro e, após a situação, voltou para casa abalada.

Ainda conforme o registro, pouco tempo depois, o companheiro da mulher foi até o mercado e iniciou uma discussão com o tutor do animal. Durante a briga, o jovem teria dado um soco na vítima, causando sangramento na orelha esquerda. Uma testemunha contou ter visto a agressão e afirmou que o homem ferido não havia atacado o autor. O local também possui câmeras de segurança.

Já o suspeito alegou que reagiu após ver a vítima segurando o cachorro pelas patas dianteiras e também por supostas ofensas feitas contra a companheira dele.

As partes chegaram a um acordo sobre a devolução do animal e foram orientadas sobre as medidas legais em caso de descumprimento. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.



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