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Trânsito

Ciclista morre atropelado por Saveiro na BR-163 em Dourados

José Carlos, de 64 anos, morreu no local antes da chegada do socorro

17 maio 2026 - 12h30Sarah Chaves, com Dourados News
Foto: Leandro HolsbachFoto: Leandro Holsbach  

José Carlos, de 64 anos, morreu após ser atropelado por uma VW Saveiro na noite deste sábado (16), na BR-163, em Dourados.

O acidente aconteceu por volta das 23h30, no km 75 da rodovia. Segundo informações apuradas, a vítima, moradora do bairro Esplanada, seguia de bicicleta quando teria entrado repentinamente na pista.

O motorista da Saveiro afirmou que tentou evitar o atropelamento, mas não conseguiu impedir a colisão.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, porém José Carlos já estava sem vida quando o socorro chegou ao local.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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