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Trânsito

Caminhão carregado com papelão tomba e causa caos em trevo de Nova Alvorada do Sul

O veículo seguia de Campo Grande para o Paraná

16 maio 2026 - 12h54Vinícius Santos
Local do acidente | Foto: Alvorada InformaLocal do acidente | Foto: Alvorada Informa  

Um caminhão carregado com papelão reciclável tombou na manhã deste sábado (16), no trevo entre as rodovias BR-267 e BR-163, em Nova Alvorada do Sul. O acidente provocou transtornos no trânsito e mobilizou equipes de resgate no local.

Conforme informações do site Alvorada Informa, no caminhão estavam dois ocupantes, sendo um homem e uma mulher. O veículo seguia para o Paraná e havia saído de Campo Grande.

Imagens divulgadas mostram que, devido ao tombamento, o caminhão acabou tomando parte da pista, sendo necessário realizar desvio no trecho. A situação causou congestionamento e uma grande confusão no trânsito, já que o trevo é considerado um dos pontos mais movimentados da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e prestar apoio às vítimas no local do acidente. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no trecho para controlar o tráfego e deverão apurar as causas do tombamento do caminhão.

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