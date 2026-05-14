Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta

Mesmo com a previsão indicando sol e variação de nebulosidade durante a quinta-feira, dia 14, o avanço de uma frente fria pode fazer com que as chuvas reapareceram ao longo do dia em regiões de Mato Grosso do Sul.

A tendência é de pancadas de chuva, mas pontualmente, podem ocorrer tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essa mudança estaria mais propícia para o período da noite, incluindo em Campo Grande.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse cenário ocorre devido ao avanço de uma frente fria oceânica, aliado ao transporte de calor e umidade. Além disso, o deslocamento de cavados pode favorecer a formação de instabilidades no estado.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 13°C e máximas podendo chegar a 22°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 17°C e máximas de 28°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 15°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 19°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 17°C e máxima de até 26°C.

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