Primeira frente fria do ano acende alerta para risco de hipotermia em bovinos em MS

Com a chegada da primeira frente fria de 2026 e o início do período do ano com maior incidência de quedas bruscas de temperatura, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), vinculada à Semadesc, emitiu Nota Técnica reforçando o alerta aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul sobre o risco de mortalidade de animais por hipotermia.

A orientação é para que medidas preventivas sejam adotadas de forma antecipada, especialmente em propriedades com bovinos mantidos a campo. Segundo a agência, o frio intenso associado à chuva e ventos fortes por períodos prolongados pode representar um desafio significativo para os rebanhos.

De acordo com a Iagro, em 2023 e 2024 foram registradas notificações de mortes de animais associadas à hipotermia, principalmente bovinos. Já em 2025, não houve registros oficiais desse tipo de ocorrência no Estado.

A Nota Técnica destaca que fatores como estado nutricional, escore corporal, idade, raça e ausência de abrigo adequado influenciam diretamente na resistência dos animais às baixas temperaturas, sendo os mais jovens e debilitados os mais suscetíveis.

Entre as recomendações, a Iagro orienta o recolhimento dos animais para áreas protegidas, como piquetes com capões de mata ou barreiras naturais e artificiais que reduzam a ação dos ventos frios. Também recomenda evitar a permanência dos rebanhos próximos a corpos d’água e garantir abrigo aos animais mais sensíveis.

Outra medida importante é o reforço na alimentação durante o período de frio, com suplementação de forragens, volumosos ou concentrados, para compensar a redução das pastagens e reduzir o estresse fisiológico causado pelas baixas temperaturas.

A agência ainda orienta que propriedades com mortalidade acima do esperado comuniquem imediatamente a Iagro, que fará a inspeção para verificação da situação e baixa do estoque de animais mortos. Caso não seja possível a visita técnica, o produtor deverá apresentar laudo veterinário particular.

A remoção rápida das carcaças também é considerada essencial para evitar riscos sanitários, como botulismo e outras doenças associadas à decomposição. Em caso de dúvidas, a Iagro disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (67) 99961-9205.

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